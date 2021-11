DD Darcianne Diogo

Dois dias depois de matar a companheira, Ruan Rodrigues de Souza, mais conhecido como R7, integrante da maior facção do DF, o Comboio do Cão (CDC), gravou um vídeo ameaçando de morte um rival morador do Guará 1. Ana Carolina de Lima Araújo, 25 anos, foi assassinada com um tiro na nuca em um motel de Taguatinga Sul, no domingo (31/10). Um suspeito, identificado como Pedro Henrique Sampaio, vulgo Zoio, também faccionado, foi preso pela Polícia Civil (PCDF) na tarde de ontem.

Segundo as investigações, dias depois de cometer o feminicídio, Ruan fez um vídeo em que aparece com, pelo menos, outros dois jovens dentro de um carro. Na filmagem, ele ameaça um rival do Guará 1. Se intitulando como R7, o suspeito diz: "Parceiro, nós 'tá' dominando. [...] 'Tamo' armado e os cabra 'tão' tudo morrendo. Tem um ali no Guará para nós matar. Tem um ali que tentou contra nós, no Guará 1. Declarou 'cabuloso' contra o Comboio (referindo-se à facção)", falou.

No vídeo, aparecem, ainda, outros dois homens no carro. Um deles, que está no banco do passageiro, carrega duas pistolas no colo. Ruan Rodrigues teve a prisão temporária deferida pela Justiça nesta quinta-feira (4/11) e encontra-se foragido. No mandado de prisão expedido pela Justiça, ressalta-se que a prisão temporária do acusado "é imprescindível para a continuidade das investigações, porquanto será possível ouvi-los para esclarecer a dinâmica do crime e indicar a localização da arma utilizada para confronto balístico. Somado a isso, também é indispensável garantir a integridade física das testemunhas."

O crime

A PCDF concluiu que Ana Carolina de Lima Araújo foi vítima de feminicídio. A jovem foi baleada na nuca e encontrada no Motel Play Time, na QSG de Taguatinga. Um homem foi preso pelos investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e dois estão foragidos.

Ana Carolina mantinha relacionamento com Ruan, e o suspeito teria descoberto uma traição dias antes do crime. Na madrugada de domingo (31/10), o casal e, pelo menos, outras três pessoas estavam bebendo em uma casa e resolveram ir até o motel. O grupo permaneceu na suíte por pouco mais de duas horas. Às 4h11, eles pediram a conta e foram embora a pé.

Quando funcionários do motel foram fazer a limpeza do quarto, encontraram o corpo da jovem com uma marca de tiro na nuca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do DF foram acionados, mas Ana Carolina estava sem vida. Segundo as investigações, havia sinais de luta no quarto e a jovem apresentava sinais de agressões. Por isso, o caso é tratado como feminicídio.

O homem que foi preso também é integrante da facção criminosa e é identificado como Pedro Henrique Sampaio, vulgo Zoio. Ele quem teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a jovem. Além de Ruan, continua foragido José de Alencar Fernandes Filho, apelidado como Filhote.