Foragido e perigoso

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Vídeo mostra o acusado de assassinar a tiros a jovem Ana Carolina de Lima Araújo, 25 anos, em um motel de Taguatinga. Na filmagem, Ruan Rodrigues de Souza, 27 anos, vulgo R7, ostenta armas de grosso calibre e mostra várias munições. R7 era namorado da vítima e é apontado como um dos líderes da maior facção do DF, o Comboio do Cão.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (31/10), no Motel Play Time de Taguatinga, e é tratado como feminicídio pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Na sexta-feira (5/11), um dos envolvidos acabou preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Identificado como Pedro Henrique Sampaio, conhecido como "Zoio", ele também era membro do Comboio do Cão.

No decorrer das diligências, os investigadores da 21ª DP localizaram vídeos que mostram Ruan, o R7, mostrando armas. Em uma das filmagens, ele mostra uma pistola prata e ameaça: "Onde 'nós' pegar tá ligado. Onde 'nós' pegar, é mal. Daquele 'modelão", disse.

Ruan tem alto poder aquisitivo e é um dos chefes do Comboio do Cão. Seria ele, também, o responsável por alugar armas para outras pessoas cometerem crimes. Em um outro vídeo, ele mostra ao menos cinco armas, inclusive algumas com seletor de rajada, vários cartuchos e caixas de munições em cima de uma cama.

No dia do crime, os três acusados e uma mulher ingeriam bebida alcoólica quando decidiram, na madrugada, ir ao motel. O grupo acionou um motorista de transporte de aplicativo para ir ao estabelecimento. Eles chegaram por volta das 1h50 e às 4h11 pediram a conta.

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento em que três pessoas saíram a pé por uma porta lateral. Quando funcionários foram fazer a vistoria na suíte, encontraram o corpo de Ana Carolina caído ao chão e com uma marca causada supostamente por tiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do DF (PMDF) foram acionados, mas a vítima estava sem vida.

A perícia da PCDF compareceu ao local e constatou que a jovem morreu com um disparo causado por arma de fogo na nuca. Com as diligências, os investigadores identificaram os envolvidos e solicitaram as prisões temporárias à Justiça do DF. Os mandados foram deferidos e cumpridos neste domingo (7/11).

Pedro Henrique, preso no domingo (7/11), é apontado como o responsável por efetuar o disparo de arma de fogo. Segundo as investigações, Ana Carolina mantinha um relacionamento com Ruan Rodrigues . O criminoso teria descoberto uma traição da jovem dias antes do crime. Não se sabe, no entanto, se essa seria a real motivação do feminicídio.

Ruan está foragido. Além dele, a polícia busca por José de Alencar Fernandes Filho, o "Filhote". Os dois tiveram os mandados de prisão temporária decretados, mas não foram localizados até o fechamento desta edição. A corporação pede para que, caso alguém saiba do paradeiro dos suspeitos, ligue para o número 197 da Polícia Civil. O sigilo é garantido.