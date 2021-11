Jogos de alto risco

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no âmbito da operação RPG, deflagrada ontem. O homem é acusado de pedofilia contra uma menina de nove anos residente do DF e, segundo as investigações, se aproveitou de um jogo da internet para cometer o crime.

O suspeito é morador de Aracaju (SE) e as investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam 2). A apuração policial constatou que o pedófilo conversou com a criança por cerca de dois meses. As mensagens, segundo a PCDF, eram de cunho sexual, simulando a prática de relações sexuais.

O acusado dizia estar jogando um jogo de RGP (Role Playing Game), em que o "enredo eram contos eróticos incestuosos, de modo a envolver a criança. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, que contou com o apoio da Polícia Civil de Sergipe, os policiais encontraram dezenas de conversas com meninas de diversos estados do país.

No celular do investigado, havia, ainda, material de conteúdo pedopornográfico. Ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil de Sergipe. Os telefones foram apreendidos e serão periciados para identificar outras possíveis vítimas.