Motociclista morre em acidente em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/CBMDF )

Um motociclista de 50 anos morreu, na tarde de ontem, após se envolver em um acidente de trânsito em Samambaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi registrada na BR 060, sentido Goiânia, próximo ao Restaurante Comunitário de Samambaia.

Segundo relatos de testemunhas ouvidas pelos militares, a vítima teria sido fechada por um caminhão e ao tentar evitar um acidente, acabou colidindo na lateral de um carro de passeio. Em seguida, caiu debaixo das rodas do caminhão. No momento em que as equipes de salvamento chegaram, só foi encontrada a motocicleta. Os supostos veículos envolvidos, os quais foram relatados por populares, não foram encontrados.

O motociclista foi atendido por equipe múltipla, formada pelo CBMDF, SAMU, Via 060 e uma médica de uma ambulância particular que passava pelo local. As ações foram tomadas no sentido de reverter o estado de saúde, que, naquele momento, era crítico. O paciente apresentava um TCE (traumatismo cranioencefálico), múltiplas fraturas e evoluiu para PCR (parada cardiorrespiratória). "Foram tomadas todas as medidas possíveis e todos os recursos necessários colocados à disposição, porém, após cerca de 50 minutos de atendimento, a vítima não resistiu a gravidades de seus ferimentos e teve seu óbito constatado ainda no local", relatam os bombeiros.

Durante o atendimento uma das faixas de rolamento foi interditada e permaneceu aos cuidados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).