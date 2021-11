Bravura e precisão

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um criminoso acabou baleado depois que um subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reagir a um assalto em uma clínica odontológica na QNN 1 de Ceilândia. O caso aconteceu por volta das 10h, ontem, e foi registrado por imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento.

A filmagem mostra dois homens entrando no consultório. Na cadeira de espera, está uma mulher, que logo é abordada e obrigada a entrar em uma das salas. Uma outra câmera registrou o policial militar sendo atendido por uma dentista. Enquanto está deitado na maca, a profissional e o PM são surpreendidos pela dupla.

Inicialmente, o policial chega a obedecer às ordens dos criminosos e deita no chão com as mãos na cabeça, momento em que um dos envolvidos, armado com uma faca, vai para cima do PM aparentando procurar algo na cintura dele. O subtenente levantou imediatamente, derrubou um dos assaltantes no chão e identificou-se como militar.

O segundo criminoso não teria ouvido a ordem de parada e foi para cima do PM. O policial reagiu e efetuou um disparo de arma de fogo contra o ombro do suspeito, que largou a faca. O criminoso ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e o outro foi preso.