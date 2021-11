Menina encontrada no Ceará

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

A adolescente de 13 anos que desapareceu após sair de casa dizendo que iria para um passeio escolar, em Samambaia, embarcou sozinha em um avião no Aeroporto de Brasília com destino a Fortaleza, no Ceará. A menina estava sumida desde sexta-feira (5/11) e deve chegar a Brasília nos próximos dias. Depois de momentos de apreensão e medo, a família agora se sente aliviada.

A menor fez o percurso em direção à estação do metrô sozinha. A todo instante, a adolescente conversava com uma pessoa residente do Ceará por meio de mensagens. No Aeroporto Internacional de Fortaleza, a menina encontrou com a pessoa que lhe estava esperando. Pela internet, o suspeito dizia ser um adolescente de 15 anos, mas, na verdade, era um homem com 34 anos. O rapaz não divulgava fotos verdadeiras e inventava desculpas dizendo que tinha vergonha de mostrar o rosto. O caso segue em investigação pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Imagens do circuito interno de segurança de uma casa da Quadra 110 captou a menina passando pela rua, por volta das 6h20 da última sexta-feira. A adolescente saiu de casa com um vestido rosa, jaqueta preta, boné e uma mochila. Ela chegou a levar algumas peças de roupas, como dois biquínis, um rosa e outro colorido.

Um familiar contou que os parentes estão aliviados com a notícia. "Estamos muito emocionados. Foi um momento de muita alegria para todos. Agora, vamos nos recompor, esperar ela chegar e conversar com ela para saber o que houve", disse.