Fim da festa

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Apontado como um dos chefes do Comboio do Cão, a maior facção do Distrito Federal, Ruan Rodrigues de Souza, de 27 anos, foi preso, ontem, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). R7, como é conhecido na organização criminosa, é acusado de torturar e matar a namorada, Ana Carolina de Lima Araújo, 21, em motel de Taguatinga, na madrugada de 31 de outubro. Ruan foi preso durante uma festa em Samambaia.

A operação, coordenada pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), contou com o apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) e da Divisão de Operações Especiais (DOE). Durante a ação, outras sete pessoas que estavam participando do evento também foram detidas e autuadas por porte de drogas e liberadas após assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Outro envolvido no feminicídio é José de Alencar Fernandes Filho, vulgo "Filhote". Ele também é integrante do Comboio do Cão e foi preso em um esconderijo em Samambaia. O terceiro, Pedro Henrique Sampaio, o "Zoio", já estava preso. Segundo a PCDF, a proprietária da casa onde ocorria a festa foi autuada pelo crime de favorecimento pessoal. Os presos foram encaminhados à carceragem da PCDF.

O crime

No dia do crime, os três acusados e uma mulher ingeriam bebida alcoólica quando decidiram, na madrugada, irem ao motel. O grupo acionou um motorista de transporte de aplicativo para ir ao estabelecimento. Eles chegaram por volta das 1h50 e às 4h11 pediram a conta.

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento em que três pessoas saíram a pé por uma porta lateral. Quando funcionários foram fazer a vistoria na suíte encontraram o corpo de Ana Carolina com uma marca causada supostamente por tiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do DF (PMDF) foram acionados, mas a vítima estava sem vida. A perícia da PCDF compareceu ao local e constatou que a jovem morreu com um disparo causado por arma de fogo na nuca.

Pedro Henrique é apontado como o responsável por efetuar o disparo de arma de fogo. Segundo as investigações, Ana Carolina mantinha um relacionamento com Ruan. O criminoso teria descoberto uma traição da jovem dias antes do crime. Não se sabe, no entanto, se essa seria a real motivação do feminicídio.

Ruan tem uma passagem criminal de 2015 pelo crime de roubo. À época, Ruan teve o mandado de prisão flagrante convertido em preventiva. Ele foi condenado a uma pena de mais de 10 anos, mas teve a liberdade provisória concedida pela Justiça.