PM desmonta laboratório de drogas

A PMDF desmontou, na tarde de sábado, um laboratório de drogas que funcionava em uma casa no condomínio Nova Colina, em Sobradinho. Na apreensão, os agentes encontraram diversas substâncias usadas na fabricação das drogas.

A operação foi realizada pelos policiais do Grupamento Tático Operacional de Sobradinho (GTOP 33). No quintal da casa, a polícia encontrou um Gol preto estacionado. Em cima do macaco hidráulico do veículo, os agentes localizaram dois sacos grandes com, aproximadamente, 9kg de crack, além de 115g de um analgésico chamado tetracaína. Na residência, a polícia também apreendeu duas porções de maconha e uma balança de precisão pequena, que estavam escondidas dentro do sofá da sala.

De acordo com o subtenente Marlon, que atuou na operação, parte do crack ainda estava em estágio de secagem. "Encontramos cerca de 40g de maconha e a tetracaína, que é um anestésico usado em cirurgias e que o criminoso utilizava para fabricar o crack e dar o efeito da dormência. Ele produzia a droga misturando a substância com cafeína e a pasta base do crack, que vinha do Paraguai", conta.

O homem chegou a explicar para a polícia que vendia o quilo do crack por R$ 25 mil. "Aqui, apreendidos, temos mais de R$ 200 mil em drogas", destacou o agente. O criminoso foi levado para a 13ª Delegacia de Polícia.