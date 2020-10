Turismo social do Sesc contribui para retomada

CB Correio Braziliense

O setor turístico começa a preparar sua retomada após cinco meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19. No Brasil, o Turismo é considerado de importância vital para a economia, representando 7,9% do PIB nacional e 6,9 milhões de empregos. O Sesc também atua na atividade por meio do turismo social, desde a década de 1940, oferecendo viagens e roteiros temáticos a preços acessíveis e estimulando o desenvolvimento de várias localidades.

Dentro das estratégias de reaquecimento do setor, o turismo social pode ser um importante aliado. Segundo especialistas da área, os destinos domésticos devem liderar a retomada da atividade. No Sesc, 30 unidades de hospedagem já reabriram, em média com 60% da capacidade disponível. Como medida de prevenção, piscinas, áreas de jogos e recreativas ainda estão desativadas, e foram adotados diversos procedimentos de segurança, tais como aferição de temperatura dos hóspedes; higienização reforçada dos espaços comuns, com instalação de dispensers de álcool em gel 70% e tapetes sanitizantes; e períodos de descanso dos quartos e da rouparia para cada check-in, entre outros. A expectativa é que todas as 38 unidades estejam em funcionamento até o fim de novembro.