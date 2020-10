Senac integra maior festival gastronômico de Minas Gerais

CB Correio Braziliense

(crédito: Genilton Elias)

Parceiro há 18 anos do maior evento gastronômico de Minas Gerais, o Senac mantém a tradição e integra o Festival Cultura e Gastronomia Pró Tiradentes, que este ano ganhou a versão digital e será realizado entre os dias 1º e 4 de outubro pela plataforma farturabrasil.com.br. A proposta é promover a qualificação gratuita de milhares de pessoas e contribuir para o fomento econômico da cidade, que há 23 anos recebe o evento.



Todas as gravações serão feitas na SteakHouse Escola do Senac, em Tiradentes, e contarão com a participação dos alunos do Senac apoiando os chefs durante as atividades.



Uma das novidades desta edição é o concurso Talento em Casa, no qual os profissionais e alunos do Senac vão escolher as melhores receitas de bolo. Durante a disputa, o chef Luciano Avellar, o pesquisador gastronômico Rusty Marcellini e a quitandeira Jucinéia Rocha vão selecionar três receitas para serem executadas em Tiradentes, com apoio dos alunos do Senac. A votação ficará por conta do público.