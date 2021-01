Sistema Comércio se mobiliza para ajudar Manaus na pandemia

CB Correio Braziliense

O Sistema Comércio tem se mobilizado para ajudar o Amazonas, cuja capital, Manaus, enfrenta um momento de extrema dificuldade por conta da pandemia do novo coronavírus. Em carta dirigida ao governador do Estado, Wilson Miranda Lima, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, formalizou a doação de 100 cilindros de oxigênio, “objetivando contribuir com as medidas de enfrentamento à pandemia para mitigar os impactos nas emergências da rede pública e privada de saúde”.

A Confederação está doando também 5 mil pares de luvas e mil de máscaras descartáveis, 3 mil unidades de máscaras descartáveis do tipo PFF2/N95 e 100 oxímetros (aparelhos que medem os níveis de oxigênio no sangue). Natural do Amazonas, José Roberto Tadros se solidarizou com o povo amazonense e reafirmou que toda a infraestrutura e capilaridade do Sistema Comércio, atuante em diversas regiões do Estado, estão à disposição do poder público municipal e estadual, como forma de apoio ao enfrentamento à covid-19. “Essa situação não pode continuar. Oferecemos nosso apoio irrestrito às pessoas e às autoridades, para que possam ser construídas condições reais de solução dos problemas. Estamos à disposição para colaborar no que for necessário”, afirmou Tadros, mencionando a formação de um grupo de trabalho para tratar do tema na CNC e a criação do movimento SOS Manaus.

A CNC e a Fecomércio-AM, em conjunto com seus braços sociais, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), estão trabalhando de forma coordenada por meio do SOS Manaus, com o objetivo de auxiliar o governo do Amazonas no atendimento a pacientes com a covid-19.



