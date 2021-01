Sesc integra rede de solidariedade para entrega de usina de oxigênio

CB Correio Braziliense

Na grande rede de solidariedade que se formou no País para auxílio ao Estado do Amazonas, o Sesc, ao lado da CNC e do Senac e a partir de sua presença nacional, vem angariando recursos para ajudar o poder público e a população neste período de crise. Entre as ações desenvolvidas estão o transporte de cilindros de oxigênio e equipamentos hospitalares que chegam ao Estado, a distribuição de alimentos por meio do programa Mesa Brasil Sesc, para reforçar as refeições nos hospitais, a entrega de kits lanche para acompanhantes de pacientes nas unidades hospitalares e a distribuição de equipamentos de segurança, como máscaras e luvas descartáveis, para profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

O Sesc também integra o movimento Juntos pelo Amazonas, ao lado de 15 grandes empresas. O grupo doará o valor de R$ 1,6 milhão para o programa Unidos Contra a Covid-19, da Fiocruz (unidos.fiocruz.br).

Os recursos serão revertidos na compra de máquinas e acessórios para o funcionamento de uma usina de produção de oxigênio no Estado, com capacidade para atender uma unidade hospitalar em 12 leitos de terapia intensiva e 80 leitos de internação e pronto atendimento simultaneamente. Participam da iniciativa a Ambev, BRF, Coca-Cola Brasil, Fundação BNP Paribas, Grupo +Unidos, Magazine Luiza, Mercado Livre, Nestlé Brasil, Petrobras, Sul América, WEG, Whirpool, XP Inc., Yamaha e Eletros – Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos.



