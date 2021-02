LIVES DO SESC TRAZEM MENSAGENS DE ESPERANÇA E ARRECADAM DONATIVOS

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Correio Braziliense)

Fé e esperança são fatores que têm amparado pessoas em todo o mundo durante a pandemia da covid-19, com ações solidárias de toda a sociedade.

Sensibilizados com o atual cenário, marcado por um aumento da pandemia de covid-19 no Brasil, as unidades do Sesc em Goiás e no Amazonas, um dos estados mais atingidos, realizaram duas lives transmitidas pelas redes sociais em fevereiro, com shows do padre Fábio de Melo e da cantora gospel Aline Barros.

A ação solidária teve como objetivo despertar nas pessoas o sentimento de expectativa de dias melhores e arrecadar donativos para as pessoas atingidas pela pandemia. Foram angariados cerca de R$ 40 mil, que possibilitaram a aquisição de alimentos distribuídos pelo Mesa Brasil Sesc para instituições beneficentes cadastradas.