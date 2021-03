Campanha mostra brasileiros que tiveram a vida transformada pelo Sistema Comércio

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Correio Braziliense)

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lançou a campanha Do Tamanho do Brasil, que traz as histórias de milhares de brasileiros, de diferentes cantos do País, que mudaram as suas vidas graças ao Sistema Comércio. Ao todo, são 54 vídeos, publicados nas redes sociais da CNC (Instagram, Facebook e YouTube), e um site onde essas histórias podem ser vistas (http://dotamanhodobrasil.com.br/).

Presentes em cerca de 2 mil municípios, as unidades do Sesc e do Senac levam a todo o Brasil, há mais de 75 anos, cultura, esporte, lazer, turismo, saúde, educação, ação social e profissionalização. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, destaca que, juntos, Confederação, Federações, Sesc e Senac atendem uma área equivalente a um continente inteiro. “Não importa se você mora em uma grande capital ou em algum local no interior do País. Temos estrutura, capilaridade e pessoal, assim como canais de comunicação já abertos com as comunidades. Nessa campanha, foram selecionadas algumas histórias, mas elas se multiplicam em todo o País”, afirmou Tadros.