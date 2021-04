Escola Sesc de Ensino Médio abre inscrições para 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Fotografia: Lilia Rodrigues)

Referência na Educação, a Escola Sesc de Ensino Médio está com inscrições abertas para o processo seletivo do ano letivo de 2022. Alunos de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 26 de maio pelo site www.escolasesc.com.br. São 90 vagas para o 1º ano do ensino médio, sendo 52 para regime residencial, destinadas a jovens de todo o País, e 38 para o regime externo, exclusivas para o Rio de Janeiro, onde está localizada a instituição.

Pelo segundo ano, o processo seletivo terá uma das fases em forma de sorteio público e não serão realizadas provas objetivas nem de redação. A opção tem como base o cenário atípico da pandemia, que exige medidas preventivas e distanciamento social. Para se candidatar, os estudantes devem ter concluído ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental e ter nascido entre 1º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2008. Todo o processo será realizado de forma remota, sendo gratuito e sem taxa de inscrição.

A Escola Sesc de Ensino Médio integra o Polo Educacional Sesc e tem por missão oferecer uma educação efetivamente integral e gratuita para uma comunidade de alunos de todo o Brasil. Instalada em um campus de 131 mil metros quadrados em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a instituição conta com uma privilegiada estrutura de ensino, com espaço cultural, laboratórios, biblioteca, ateliês de arte, complexo esportivo, restaurante, além das vilas residenciais. Os alunos têm direito ao material pedagógico, alimentação e moradia, no caso do regime residencial. Cerca de 54% dos estudantes vêm de famílias com renda de um a três salários mínimos.