Polo Socioambiental Sesc Pantanal se prepara para o período de seca

CB Correio Braziliense

(crédito: SESC Pantanal)

A Região Centro-Oeste já começou a sofrer com o período de seca e estiagem. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mato Grosso apresenta atualmente o maior número de focos de calor do País, e especialistas alertam para a possibilidade de incêndios, que provocaram grandes danos no Pantanal em 2020. Em suas ações preventivas, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal realizou uma capacitação de brigadistas, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Corpo de Bombeiros estadual.



A formação, desenvolvida nos municípios de Poconé e Barão de Melgaço, foi destinada a guarda-parques, funcionários de fazendas, comunidades rurais e pantaneiras. Com carga horária de 12 horas, a capacitação dos 40 brigadistas faz parte do planejamento do Comitê Interno de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais do Sesc Pantanal, implantado pela instituição após as ocorrências do ano passado, quando o fogo atingiu 93% dos 108 mil hectares da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).



A catástrofe ambiental chamou a atenção do mundo para a importância da biodiversidade do Pantanal e a necessidade de preservação da região. A Swissnex firmou uma parceria com o Polo Socioambiental para a criação de um programa inédito de ciência e inovação. O objetivo é incentivar a vinda de pesquisadores, estudantes e startups suíças ao Pantanal para desenvolvimento de projetos. A Swissnex forma uma rede global que conecta pessoas e instituições em educação, pesquisa e inovação, com a missão de apoiar o alcance e o engajamento de parceiros no intercâmbio internacional de conhecimento, ideias e talento.