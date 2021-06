Senac assume Casa Villarino, patrimônio cultural carioca

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto Senac)

O Senac no Rio de Janeiro assume o Casa Villarino Bar e vai transformar esse patrimônio cultural carioca em um importante projeto pedagógico na área de Gastronomia. No Clube Senac Villarino Bar, estão previstas lives com harmonização e cursos de gastronomia de boteco. O espaço também se tornará um ambiente para vivência prática de alunos dos cursos regulares do Senac-RJ.



Fechada desde novembro do ano passado, a Casa Villarino é um tradicional misto de bar e delicatessen fundado em 1953 no centro do Rio de Janeiro. O estabelecimento, famoso por seus tradicionais petiscos de boteco, é referência da boemia carioca e guarda a gênese do termo Bossa Nova, além de ter sido o local onde Tom Jobim e Vinicius de Moraes se conheceram.