Fórum internacional do Senac debate educação profissional

CB Correio Braziliense

(crédito: SENAC)

Para ampliar as discussões sobre educação, fomentando o debate público, o Senac em São Paulo promoverá, de 2 a 7 de agosto, o 2° Fórum Internacional de Educadores sob a temática Educação Profissional, Inovação e Formação Cidadã – conexões em um contexto de mudanças. O evento on-line terá participação de convidados de destaque no meio educacional, nacionais e internacionais, dos Estados Unidos e Portugal, além de especialistas da instituição brasileira.

Estão na pauta do encontro a formação continuada e gestão educacional em meio às incertezas; o desdobramento sobre educação profissional, passando pelos aspectos históricos, pelo momento atual e possíveis desmembramentos futuros; a escola não formal, pedagogia social, metodologias de ensino e aprendizagem e políticas educacionais.

O evento conta alguns nomes responsáveis por enriquecer o intercâmbio de informações educacionais, tais como: Ailton Alves Lacerda Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, abordando o papel da educação nas comunidades frente aos desafios globais. Lourenço Garcia, diretor da Escola Pública de Revere, em Massachusetts (EUA), que compartilhará suas experiências inspiradas em Paulo Freire; David Rodrigues, professor de Educação Especial pela Universidade de Lisboa (Portugal), que discutirá a formação de docentes; além de Francisco Cordão, consultor educacional reconhecido por prestar serviços a instituições como a Unesco no Brasil.

O evento é gratuito será transmitido no canal do YouTube, mediante inscrição no site: www.sp.senac.br/educadoresaovivo