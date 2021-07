Programação cultural do Sesc tem atrações por todo o Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Sesc)

O Sesc promete movimentar a área de cultura neste segundo semestre de 2021, em todo o País. Música, teatro, dança, literatura, cinema estarão em cartaz nas redes sociais e plataformas digitais da instituição. Já neste mês de julho, o projeto Ocupação Arte Educação discute o cenário, os desafios e as perspectivas da área de arte-educação no Brasil.

Entre agosto e setembro, a ação Plataforma Cena promoverá o diálogo e a reflexão sobre a produção artística contemporânea. Logo em seguida, entra em cena o Festival Digital Palco Giratório. De 30 de setembro a 16 de outubro, serão apresentadas no canal do YouTube Sesc Brasil 17 espetáculos dos grupos selecionados para o circuito de 2020. Na área de cinema, a iniciativa Diálogos Audiovisuais, realizada entre agosto e novembro, visa aprofundar estudos e práticas relacionados à construção de filmes. Já em novembro, a Mostra Sesc de Cinema apresenta os 38 filmes selecionados na edição 2021.

Este ano, o projeto teve recorde de inscrições, com quase 2 mil produções concorrentes. Na música, o Sonora Brasil trará nos meses de outubro e novembro apresentações de todo o País dentro dos temas Líricas femininas e Povos originários. Também em novembro, o Prêmio Sesc de Literatura apresenta ao público os dois novos escritores do mercado editoral e suas obras: o paraense Fábio Horácio-Castro, com o romance O réptil melancólico, e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos O que a casa criou.