Competições Senac de Educação Profissional revelam talentos

Alunos de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal participam, de 6 a 31 de outubro, da terceira edição das Competições Senac de Educação Profissional, maior torneio nacional de profissões do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Por conta da pandemia, este ano o evento terá transmissão on-line, ao vivo, pelo site www.senac.br/competicoes.



O evento será sediado no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória - ES, e contará com a participação de 50 alunos competidores, de 18 a 22 anos. As disputas terão alunos de Cozinha, Estética e Bem-estar, Florista, Cabeleireiro, Recepção de Hotel, Cuidados de Saúde e Apoio Social e Serviço de Restaurante, e com eles o torneio se torna uma importante vitrine para o mercado de trabalho, demonstrando a excelência da educação profissional promovida pelo Senac em todo o País.



Além de subir ao pódio, os melhores alunos podem ser selecionados para participar da WorldSkills, a principal competição mundial de educação profissional, que terá sua próxima edição na China, em 2022.