Sesc comemora 75 anos com forte presença em todo o Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Sesc)

O Sesc está completando 75 anos neste mês de setembro. São sete décadas e meia de uma atuação constante nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, desenvolvida por meio de uma ampla estrutura nacional.



Sua estrutura inclui 210 escolas, 134 restaurantes, 261 lanchonetes, 175 clínicas odontológicas, 370 bibliotecas, 122 teatros, 33 cinemas, 47 galerias de arte, 25 centros culturais, 152 ginásios, 315 quadras poliesportivas, 210 academias, 40 unidades de hospedagem e 152 unidades móveis de atendimento, entre outros equipamentos e espaços encontrados em todo o País.



Mesmo neste período de pandemia, que levou ao fechamento das unidades e paralisação das atividades presenciais, a instituição permaneceu atuando, por meio de seus canais digitais e serviços a distância.



A comemoração do aniversário foi marcada pela celebração realizada no dia 13 de setembro, que mostrou a diversidade e a capilaridade tão características da instituição. A programação, exibida pelo canal do Sesc Brasil no YouTube, teve como atrações um poema do poeta e cordelista Bráulio Bessa, que versa sobre o trabalho do Sesc, além de apresentações da Orquestra Maré do Amanhã e do Coral Jovem do Sesc em Minas Gerais; e um show com o cantor Alceu Valença. O evento pode ser conferido no link https://bit.ly/2ZIIybZ.