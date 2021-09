CNC e Eurochambres apoiam a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia

CB Correio Braziliense

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está na Presidência Pro Tempore do Conselho de Câmaras de Comércio do Mercosul (CCCM), e a Associação das Câmaras de Comércio e Indústria Europeias (Eurochambres) assinaram, no dia 22 de setembro, um documento conjunto em apoio à ratificação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, firmado em 2019.



O presidente da CNC, José Roberto Tadros, conduziu a solenidade, que contou com a participação dos membros efetivos Uruguai, Paraguai e Argentina; e dos membros associados, Bolívia e Chile. Pelo lado europeu, assinou o documento o presidente da Câmara Europeia de Comércio, Christoph Leitl. O objetivo é contribuir para reforçar os laços entre América Latina e Europa.



“Estamos expressando publicamente nosso apoio à assinatura do acordo entre os dois blocos, com a crença no aumento significativo do fluxo comercial, consolidando a participação de empresas sul-americanas e europeias nos respectivos mercados e acelerando o processo de transferência de tecnologia. Ao mesmo tempo, o acordo estabelecerá o vínculo estratégico, político, cultural e econômico permanente entre os dois blocos, o que facilitará o acesso a bens, serviços e investimentos por meio da redução e eliminação de restrições”, afirmou Tadros.