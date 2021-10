Sesc é destaque nos resultados regionais do Prêmio Aberje

CB Correio Braziliense

(crédito: Acervo CNC)

O Sesc foi um dos destaques das etapas regionais do 47º Prêmio Aberje, referência na comunicação corporativa brasileira. O Polo Socioambiental Sesc Pantanal e os Departamentos Regionais da instituição no Rio de Janeiro e em Minas Gerais foram vencedores em diferentes categorias.

O Sesc Pantanal ganhou a etapa regional – Minas Gerais e Centro-Oeste – na categoria Mídia Audiovisual, com o documentário Heróis do fogo. Lançado no fim de 2020, o filme apresenta o combate ao fogo na maior Reserva Particular do Patrimônio Natural – a RPPN Sesc Pantanal – durante o incêndio ocorrido naquele ano, um dos piores da última década.

O Sesc no Rio de Janeiro foi vencedor na categoria Público interno (Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo), com a iniciativa #ConectadosPeloSocial. Já o Sesc em Minas Gerais ganhou na categoria Multipúblicos (Regional Minas Gerais e Centro-Oeste), com a campanha Salve! Unidos Contra a Fome, que juntou cultura e assistência para combater a fome no Estado.

A etapa nacional do prêmio será realizada de 8 a 12 de novembro, quando as equipes responsáveis apresentarão as ações à comissão julgadora da disputa. Considerada uma das maiores premiações da área, o Prêmio Aberje tem como objetivo promover e divulgar os esforços e as iniciativas na área da comunicação empresarial em todo o País.