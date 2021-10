Senac vence festival que celebra sabores amazônicos

CB Correio Braziliense

(crédito: Acervo CNC)

A equipe do Restaurante-Escola Senac Downtown-DF, em Brasília, foi um dos dois ganhadores como o melhor prato do Festival Gosto da Amazônia, realizado de 9 a 26 de setembro na capital federal. Cerca de 50 restaurantes de Brasília participaram da iniciativa, servindo receitas criadas à base de pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do Brasil, muito encontrado na Bacia Amazônica.

O prato vencedor foi criado pelo chef Diego Jacob. O Restaurante-Escola Senac Downtown-DF vai oferecê-lo, pelo menos uma vez por mês, em seu cardápio. A expectativa é que ele já esteja disponível na semana de 29 de novembro a 3 de dezembro. Os interessados em aprender a receita podem conferir, no perfil do Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia do Senac (@ceagsenac), no Instagram, o vídeo da aula-show gratuita que foi oferecida pelo chef na semana do Festival.

O Gosto da Amazônia é promovido de forma itinerante, unindo sabor e sustentabilidade, e já passou por São Paulo em 2019 e pelo Rio de Janeiro em 2020. O festival é fruto da cooperação internacional entre o governo do Brasil e dos EUA, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e do Serviço Florestal dos EUA (USFS).