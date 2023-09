Campanha mostra jornadas do Sistema Comércio por uma atuação de excelência

O comércio de bens, serviços e turismo é uma importante engrenagem que contribui para movimentar todo o país. Para fortalecer essa estrutura, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reuniu em Brasília, durante os eventos Conecta e Sicomércio 2023, líderes e colaboradores do Sesc, do Senac, das Federações do Comércio, das Federações nacionais e dos sindicatos empresariais que formam a base do Sistema Comércio para cinco dias de debates, troca de experiências e compartilhamento de boas práticas.

Os eventos levaram os participantes a uma jornada rumo ao conhecimento e à excelência, em busca de uma atuação conjunta eficaz em benefício do setor empresarial e do Brasil como um todo. Para mostrar essa iniciativa de integração do Sistema Comércio, a CNC está veiculando de 18 a 24 de setembro uma campanha publicitária em jornais, canais de TV aberta e fechada, portais e redes sociais.

“O Sistema Comércio representa os empresários, qualifica os trabalhadores, cuida das pessoas e desenvolve o Brasil”, avalia o presidente da CNC, José Roberto Tadros, observando que as mudanças estão se acelerando em todas as dimensões, nos âmbitos político, econômico, social e sindical. “Não temos alternativa a não ser nos preparar para sermos protagonistas neste cenário".



Projeto pioneiro de Educação a Distância do Sesc forma primeira turma

O Sesc EAD EJA - Educação a Distância para Jovens e Adultos formou os primeiros 1.044 alunos nos mais de 45 polos espalhados por todo o Brasil. Depois de um ano e meio de estudos, os formandos receberam o certificado de conclusão do ensino médio, com qualificação profissional em Produção Cultural.

O Sesc EAD EJA formou 1.044 alunos em 45 polos pelo Brasil (foto: Divulgação/Sesc)

Criado em 2022 com objetivo proporcionar a oportunidade de retomada dos estudos e contribuir para a inserção dos alunos no mercado de trabalho, o projeto, ofertado em 15 estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, já está em sua quarta turma.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso, que tem duração de três semestres, com carga horária de 1.200 horas, sendo 80% em formato virtual e 20% em formato presencial.

Os conteúdos têm como base experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. A parte presencial permite aos estudantes a participação em atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nos estados.

Congresso internacional do Senac debate novos horizontes do ensino



XIX Congresso Internacional de Tecnologia na Educação (Cite) reuniu 3.300 participantes (foto: Divulgação/Senac)

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Pernambuco reuniu 3.300 participantes no XIX Congresso Internacional de Tecnologia na Educação (Cite), promovido de 20 a 22 de setembro. Uma programação intensa nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina apresentou experiências educacionais criativas e novos horizontes para o ensino no Brasil.

Com o tema Partilhar Experiências, Conectar Futuros, foi a maior edição já realizada em número de atividades, com 65 palestras, mesas-redondas e oficinas simultâneas nos três polos e de forma on-line.

A programação incluiu o Espaço do Conhecimento, com apresentações de trabalhos e relatos de experiências; o Ideathon, maratona de soluções colaborativas voltadas para a educação; e o Salão de Empreendedorismo, que reuniu 33 empresas no ambiente virtual.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de conhecer e adquirir produtos de empresas fundadas por alunos e ex-alunos do Senac e da Faculdade Senac. A loja colaborativa ofereceu uma vitrine para empreendedores emergentes.

Uma das grandes novidades deste ano foi a TV Cite, um canal on-line que transmitiu os eventos ao vivo, mostrou bastidores do congresso e conduziu entrevistas exclusivas com palestrantes.