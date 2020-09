Palavra de Especialista

CB Correio Braziliense

(foto: Rafael Melo)

Dicas para lidar melhor com a ansiedade de crianças e adolescentes:



1. Conversar: ouvir, sem julgar.

2. Aceitar: o problema existe, não pode ser negado. Lide com ele com cuidado, mas também com coragem e resiliência

3. Conversar sobre a situação atual com linguagem simples e adequada a cada idade. As informações devem ser transmitidas de forma tranquila para evitar elevação do estresse.

4. Acolher o medo e incentivar atitudes positivas.

5. Incentivar práticas altruístas, como doação de brinquedos, roupas, livros, computadores.

6. Diminuir as cobranças – é hora de praticar a empatia.

7. Reinventar rotinas com atividades que envolvam toda a família: tirar um horário no dia para fazer algo juntos como jogos, brincadeiras, leitura.

8. Estabelecer prioridades quanto aos afazeres domésticos, incluindo as atividades escolares. Rotina é importante para a criança.

9. Promover encontros online com os amigos para diversão e entretenimento.

10. Fazer uma caminhada ou dar uma volta de bicicleta, respeitando o protocolo de segurança e os melhores horários do sol.

11. Educar as crianças e adolescentes quanto à importância do distanciamento social, uso de máscaras (para crianças maiores, adolescentes e adultos) e higiene das mãos. Respeitando esses cuidados, não é preciso ficar trancado dentro de casa

12. Explicar que há esperança, que vai passar.

Mario Ferreira Carpi, pediatra, intensivista em Pediatria e coordenador do Pronto-socorro Infantil do Hospital Águas Claras.