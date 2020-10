Tecnologia a serviço da saúde

CB Correio Braziliense

(crédito: JOSE SIRLEY)

Imagine dar entrada na emergência de um hospital, fazer exames e não precisar carregar vários papéis enquanto realiza consultas ou recebe medicações. Parece coisa do futuro, mas essa é apenas uma das propostas do novo Hospital da Rede Ímpar em Brasília.



Com uma equipe altamente especializada e pronta para atender diferentes especialidades, o Hospital Águas Claras possui tecnologia de ponta para oferecer o melhor atendimento em saúde. A integração digital entre todos os equipamentos médico-hospitalares leva informação com segurança e instantaneamente aos terminais de atendimento. Médicos e equipe de enfermagem conseguem monitorar em tempo real todo o trajeto do paciente.



“No momento em que o paciente chega ao consultório médico, e todos os exames, históricos e coleta de sinais vitais estão disponíveis no sistema, temos mais segurança para chegar a uma hipótese diagnóstica mais segura”, afirma o coordenador médico do pronto-socorro e unidade de internação do Hospital Águas Claras, Alex Halley Cardozo Cembranel. De acordo com o especialista, quando se tem todas as informações com o mínimo de ruídos na transmissão, há mais assertividade no raciocínio clínico.



A tecnologia também auxilia na redução do tempo médio de atendimento do paciente no pronto-socorro. Segundo Cembranel, “a tecnologia otimiza recursos, evitando custos desnecessários, proporciona mais assertividade diagnóstica à equipe, diminui readmissões e aumenta a eficiência do trabalho. É uma ação ganha-ganha: para o paciente, para os planos de saúde e para o hospital, que vai ter mais sustentabilidade”.



Diferentes equipamentos conectados a um mesmo sistema auxiliam na coleta de informações e garantem segurança ao paciente e à equipe de assistência. Os sinais vitais do paciente, por exemplo, podem ser coletados diretamente nos equipamentos, o que permite precisão e armazenamento seguro. As camas de UTI, além de possuírem sensor de queda, minimizando o risco de acidentes, são capazes de aferir o peso do paciente, o que reduz a necessidade de locomoção e ainda contribui para o cálculo do balanço hídrico e uma maior assertividade na prescrição da medicação.