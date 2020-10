Comunicação ágil e otimização do tempo

CB Correio Braziliense

Cápsula do Pneumático (foto: JOSE SIRLEY)

Uma coleta de exames realizada em qualquer lugar do hospital chega em poucos minutos à unidade do laboratório Exame, localizada no subsolo, por meio do sistema pneumático. Este transporte, feito por uma cápsula, é um dos poucos existentes no DF e liga todos os postos de enfermagem ao laboratório, à agência transfusional e à farmácia central.



Outro sistema que otimiza o tempo são os dispensários eletrônicos. Parecidos com “máquinas de venda automática”, os dispensários das medicações só podem ser acessados com credenciais (digitais) e os medicamentos são estritamente regulados pela prescrição médica. Com o sistema ligado à farmácia central, assim que sai qualquer produto, este já é reposto sem precisar fazer pedidos. Além disso, se o atendimento não for prestado ao paciente, é possível realizar a devolução ao estoque.



“Se eu preciso de uma bolsa de sangue, antibiótico ou um exame, tudo vai pelo pneumático. Aliado aos dispensários, reduzimos muito o tempo de envio de medicamentos e exames, garantindo mais segurança no processo e evitando trânsito de carrinhos e de pessoas nos corredores do hospital”, avalia o médico.



Dispensário (foto: JOSE SIRLEY)

Menos impacto para o meio ambiente e mais rapidez para os pacientes



O Hospital Águas Claras possui alguns dos mais modernos equipamentos de imagem e é possível realizar um raio-x em qualquer lugar do hospital, graças à máquina portátil. A imagem é enviada diretamente ao prontuário do paciente. Os laudos também são disponibilizados eletronicamente assim que são emitidos, sem necessidade de uso de papel.



Leitura de exames no prontuário eletrônico (foto: JOSE SIRLEY)

A máquina de ressonância magnética foi projetada para emitir o menor nível de ruído, resultando em maior conforto para o paciente durante a realização dos exames. Outra vantagem é o menor uso do gás hélio, o que beneficia o meio ambiente. “Na manutenção da máquina de ressonância, não é necessária a retirada do hélio. Alguns equipamentos utilizam mais de 1.500 litros de gás, este utiliza apenas 7 litros. É um dos únicos equipamentos da América Latina”, explica o coordenador do pronto-socorro.



“A ideia é que, agora em outubro, o hospital já esteja totalmente paperless, ou praticamente sem uso de papel, o que é outra forma de reduzir o impacto para o meio ambiente”, completa Alex Cembranel. O único papel impresso ainda será o receituário ou um relatório, caso seja necessário. Todo trâmite interno é feito por meio eletrônico. O paciente recebe login e senha para ter acesso aos exames e laudos pelo site, bem como pode solicitar o impresso, se desejado.



Segurança acima de tudo

O médico ainda lembra que o Hospital Águas Claras é um dos poucos no Brasil que possui leitura facial para a equipe médica, o que restringe o acesso a determinadas áreas.



Outra inovação são os extratores de fumaça nos corredores, o que significa mais segurança para pacientes e profissionais de saúde em um momento de emergência. As escadas com pressão positiva e elevadores que não param de funcionar garantem uma evacuação mais segura em casos de incêndio.