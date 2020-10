Conforto e comodidade também para os pequenos pacientes

CB Correio Braziliense

(crédito: JOSE SIRLEY)

O Hospital Águas Claras conta com um exclusivo pronto-socorro pediátrico, preparado para atender apenas crianças e adolescentes de até 14 anos. A unidade é totalmente independente do pronto-socorro adulto e possui toda a infraestrutura necessária para o acolhimento dos pequenos pacientes.



O pediatra e coordenador do pronto-socorro pediátrico, Mário Ferreira Carpi, ressalta: “É fundamental que a faixa etária pediátrica tenha um atendimento diferenciado, com especialistas que estejam acostumados a lidar com pessoas que, muitas vezes, não são capazes de comunicar dores e sensações”. Mário Carpi lembra ainda que “toda tecnologia do pronto-socorro adulto é também disponibilizada para as crianças”.

Palavra do especialista