Novo ambulatório do Hospital Águas Claras garante acompanhamento integral ao paciente

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Correio Braziliense)

Acompanhar o paciente em toda a sua jornada, desde o acolhimento nos primeiros sintomas até a completa recuperação. Essa é a proposta do Centro Médico Águas Claras. Investindo em tecnologia associada ao bem-estar, o hospital pretende ser muito mais que um socorro rápido. É um local onde se é recebido pelo médico generalista e, se for o caso, encaminhado ao especialista. Tudo isso com prontuários integrados, que facilitam o acesso do profissional médico ao histórico do paciente.

Inicialmente, os atendimentos serão oferecidos em 21 especialidades, com cerca de 65 médicos. O ambulatório é focado nas mais diferentes especialidades, que possuem altas demandas e não são facilmente encontradas, como por exemplo reumatologia, endocrinologia, urologia e subespecialidades da pediatria. Há também consultas para cirurgias específicas, entre elasaparelho digestivo, vascular, cardíaca, e neurocirurgia.

Uma das facilidades é o prontuário digital integrado. No ambulatório, a utilização desse recurso é essencial para que o médico possa iniciar ou dar continuidade a algum tratamento que já tenha sido realizado no hospital.

“Por exemplo, o paciente nos busca por conta de um sintoma como tosse. Dependendo da gravidade, é possível que precise de um pneumologista e, em casos específicos, até de um infectologista para o tratamento. Além desse paciente poder fazer todo tipo de exame dentro do hospital, confirmando o diagnóstico, ele será diretamente encaminhado para o acompanhamento no ambulatório. Nossa intenção é dar continuidade à assistência dentro de uma linha de cuidado que enxerga não só o momento, mas todo o monitoramento e acompanhamento da saúde do paciente com a finalidade de prolongar e dar melhor qualidade de vida a quem nos procura”, explica o Gerente Médico e especialista em medicina intensiva Rubens Ribeiro.

Rubens Ribeiro (foto: Arquivo Coreio Braziliense)

O médico ainda ressalta que uma das vantagens do prontuário integrado é a precisão. Como o documento é alimentado desde o pronto atendimento até a consulta eletiva com outras especialidades, o médico tem maior maior assertividade na identificação do problema e nos passos a tomar para a cura.

Ainda de acordo com o especialista, a intenção é promover a melhor jornada para o paciente, oferecendo as melhores linhas de cuidados específicos para cada caso. “Acompanhá-lo até que a situação esteja prontamente resolvida, sempre atentos às necessidades do paciente, colocando-o no centro do cuidado. A intenção é entregar uma medicina agregue valor”, afirma.

O Diretor Médico, Silvério Assunção, pontua que o atendimento multidisciplinar e especializado é uma grande vantagem, pois promove agilidade no atendimento, redução do tempo no hospital, aceleração da cura e também o retorno à família e as atividades no menor espaço de tempo possível. “Aqui, a pessoa não sai só com um receituário e recomendações. Ela é acompanhada de perto em todos os passos, por uma equipe preparada em cada especialidade. Se precisar de um médico, nós temos; se precisar de um exame, seja de imagem ou ambulatorial, a gente faz aqui e o paciente precisa se preocupar apenas em ficar bem”, conclui.



Diretor Médico, Silvério Assunção (foto: Arquivo Correio Braziliense)