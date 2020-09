Adicionar live no calendário 04-03-2020 09:00 04-03-2020 18:00 BRT Seminário: Os impactos da Reforma Tributária e da Jurisprudência do CARF sobre o setor da saúde Os impactos da Reforma Tributária e da Jurisprudência do CARF sobre o setor da saúde Correio Braziliense correiodebate.df@gmail.com Location of the event