Sanofi anuncia compra da empresa de biotecnolgia Principia Biopharma

AF Agência France-Presse

(foto: FRANCK FIFE / AFP)

O grupo farmacêutico francês Sanofi anunciou nesta segunda-feira a compra por 3,68 bilhões de dólares da empresa de biotecnologia americana Principia Biopharma, que desenvolve uma série de inibidores para tratar doenças autoimunes.

A Sanofi comprará todas as ações da Principia a 100 dólares por título, ao que representa uma transação 3,68 bilhões de dólares, informou a empresa em um comunicado.

A operação foi aprovada unanimidade pelos conselhos de administração da Sanofi e da Principia, completa a nota.

A compra da Principia permitirá a Sanofi "reforçar a presença nas principais áreas de pesquisa e desenvolvimento das doenças autoimunes e alérgicas", destacou a empresa.

Em 2017, a Sanofi iniciou uma colaboração com a Principia, concedendo uma licença exclusiva mundial para o desenvolvimento e comercialização do inibidor BTK'168 para o tratamento da esclerose em placas e outras doenças do sistema nervoso central.

"Ao assumir o controle integral do produto, suprimimos a complexidade do programa de desenvolvimento prioritário e simplificamos a futura comercialização", afirmou o diretor geral da Sanofi, Paul Hudson.