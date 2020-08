Ataques deixam 10 feridos em Cabul no dia da independência afegã

AF Agência France-Presse

Ao menos 14 foguetes caíram na capital do Afeganistão nesta terça-feira e feriram pelo menos 10 civis, no dia em que o país celebra 101 anos de sua independência, anunciou o ministério do Interior.

Os foguetes foram lançados a partir de dois veículos em Cabul, declarou Tareq Arian, porta-voz do ministério, que informou a detenção de dois suspeitos.

"Muitos projéteis caíram sobre casas de civis em Cabul", disse Arian.

"Infelizmente, 10 civis, incluindo quatro crianças e uma mulher, ficaram feridos".

Os bombardeios aconteceram após uma cerimônia no palácio da presidência, que teve a presença do chefe de Estado Ashraf Ghani.

De acordo com testemunhas, vários foguetes caíram nas proximidades do palácio e do ministério da Defensa, em uma área altamente protegida, que também abriga diversas embaixadas.

O ataque acontece no momento em que o governo afegão e os talibãs se preparam para iniciar as negociações de paz.

As conversações devem começar quando Cabul concluir a libertação de 400 prisioneiros talibãs, autorizadas na semana passada por uma grande assembleia de líderes afegãos. Oitenta integrantes do grupo foram liberados na quinta-feira.

A cerimônia de posse de Ghani em 10 de março foi interrompida por disparos de mísseis perto do palácio, mas nenhuma pessoa ficou gravemente ferida.

Embora o Afeganistão nunca tenha feito parte do Império Britânico, o país se tornou oficialmente independente da influência britânica em 19 de agosto de 1919.