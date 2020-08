Na Indonésia, dois fortes terremotos atingiram a ilha de Sumatra

AF Agência France-Presse

Dois potentes terremotos atingiram a ilha de Sumatra, na Indonésia, informou o Serviço Geológico dos EUA, mas nenhum alerta de tsunami foi emitido.

Moradores assustados fugiram de suas casas quando os terremotos gêmeos no mar abalaram a cidade de Bengkulu, na costa oeste de Sumatra, disse um repórter da AFP.

"O primeiro terremoto foi rápido, mas outro aconteceu pouco depois e foi bastante forte", disse à AFP um morador de Bengkulu. "Meus filhos gritaram muito".

A área foi atingida por uma série de tremores secundários, de acordo com a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia.

"Mas até agora não recebemos nenhum relatório de danos devido aos terremotos", disse Rahmat Triyono, chefe do centro de tsunamis e terremotos da agência.

Os terremotos, de magnitude 6,8 e 6,9, ocorreram dentro de seis minutos um do outro a partir das 5h23 da manhã de quarta-feira (horário local, 19h23 de terça-feira em Brasília).

O Sistema de Alerta e Mitigação de Tsunami no Oceano Índico disse que "não havia ameaça aos países do Oceano Índico".

O arquipélago do sudeste asiático experimenta atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem.

Em 2018, um terremoto de magnitude 7,5 e o subsequente tsunami na ilha de Sulawesi deixaram mais de 4.300 mortos ou desaparecidos.

Um devastador terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa de Sumatra em 2004, desencadeando um tsunami que matou 220 mil em toda a região, incluindo cerca de 170 mil na Indonésia.