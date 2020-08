Noruega expulsa diplomata russo envolvido em caso de espionagem

AF Agência France-Presse

A Noruega anunciou nesta quarta-feira a expulsão de um diplomata russo, poucos dias após a prisão em Oslo de um norueguês acusado de espionar em nome de Moscou.

Os serviços de inteligência revelaram na segunda-feira que detiveram um norueguês suspeito de ter entregue informações confidenciais a uma pessoa que se apresentou como um agente da inteligência russa dois dias antes.

"Informamos o embaixador russo que um funcionário da embaixada russa é indesejável e que deve deixar a Noruega", disse uma porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Siri Svendsen, por e-mail à AFP.

"Suas ações não eram compatíveis com seu papel diplomático", acrescentou.

O diplomata suspeito fazia parte da seção comercial da embaixada e deve deixar o país até o fim de semana, informou o ministério.

Não se sabe no momento se é a mesma pessoa que estava na companhia do norueguês preso no sábado pelos serviços de inteligência em um restaurante em Oslo.

O norueguês que foi preso nesta operação é um homem de 50 anos, que trabalha para o escritório de certificação DNV GL, especializado na verificação de instalações industriais e meios de transporte.