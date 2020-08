OMS alerta que volta às aulas só pode ocorrer com rastreamento de contatos

AE Agência Estado

O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, alertou nesta quarta-feira, 19, que é necessário implementar uma política de rastreamento e isolamento de infectados pela covid-19 - e pessoas que estiveram em contato com esses - para o retorno ao ensino presencial e a outras atividades.

"Se queremos a volta às escolas, se queremos que as sociedades voltem ao normal, precisamos pôr um foco maior em identificar e testar casos suspeitos, identificar todos que tiveram contato com esse caso e pedir que se isolem em quarentena por 14 dias", afirmou o especialista durante "live" para responder a dúvidas do público.

O diretor da OMS acrescentou que o bom funcionamento dessas medidas é um pilar central para o controle da transmissão do novo coronavírus e que, mundialmente, esse sistema não tem recebido comprometimento e investimentos suficientes dos governos.

Paralelamente a isso, segundo ele, a falta de colaboração de parte dos cidadãos em agir de acordo com as recomendações causa aumento na taxa de infecção da doença. "Vigilância ruim e rastreamento de contatos malfeito junto com participação da comunidade imperfeita na redução de riscos é uma mistura muito, muito perigosa", disse Ryan.