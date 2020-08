Falha em fábrica provoca "chuva de chocolate" em cidade na Suíça

CB Correio Braziliense

(foto: Pixabay)

Moradores da cidade de Olten, na Suíça, tiveram uma doce surpresa caindo do céu após um defeito no sistema de resfriamento da fábrica da Lindt & Spruengli causar uma "nevasca de chocolate" na cidade, que fica entre Basel e Zurique.

Os grãos de cacau, que são a base do chocolate, estavam armazenados em uma câmara resfriada, mas um problema na ventilação do local acabou jogando os flocos para fora do compartimento. Por causa dos ventos fortes, o cacau se espalhou nos arredores da fábrica e formou uma fina camada sobre carros e casas, dando a impressão de que estava nevando chocolate.



O caso aconteceu na última sexta-feira, (14/8), ninguém se machucou e o chocolate não prejudicou o meio ambiente. Segundo a Associated Press, a Lindt & Spruengli chegou a ofereceu ressarcimento uma pessoa que teve o carro coberto por cacau, mas a oferta não foi aceita.