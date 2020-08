Saiba o que é o FreeBritney e como hoje pode ser um dia decisivo para a cantora

MA Maíra Alves

Uma audiência que ocorre nesta quarta-feira (19/8) pode determinar uma mudança significativa na vida de Britney Spears. Isso porque, depois de 12 anos vivendo sob a tutela do pai, a cantora de 38 anos entrou com um pedido na Suprema Corte da Califórnia, nos Estados Unidos, para que os termos do acordo sejam alterados. A ação, protocolada nesta terça-feira (17/8), pelo advogado Samuel Ingham, pede que Jamie Spears seja substituído por uma curadora profissional.



A cantora é "fortemente contra" o retorno de Jamie Spears ao papel de responsável pelo controle de suas questões pessoais e financeiras quando o mandato de Jodi Montgomery terminar, em 22 de agosto. Ele tem a tutela judicial parcial da cantora desde a série de colapsos públicos de Britney, em 2008. Contudo, no ano passado, ele assumiu o cargo sozinho, depois que o advogado Andrew Wallet deixou a função, mas precisou se afastar temporariamente por questões de saúde.



Segundo a ação, a cantora gostaria de retomar o controle sobre as próprias finanças. "Britney prefere fortemente ter um fiduciário corporativo qualificado nomeado para servir nesta função", afirma. Por isso, Britney pede que a responsável temporária, Montgomery, assuma o cargo de forma permanente.



O advogado antecipou que "qualquer esforço para atingir os objetivos da cliente será contestado de forma agressiva" pelo pai dela.



#FreeBritney



Fãs da princesa do pop subiram a hashtag #FreeBritney (Libertem a Britney) nas redes sociais, reivindicando os direitos da artista e denunciando possíveis pedidos de ajuda que Britney estaria enviado, de forma codificada, em publicações no Instagram. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter nesta quarta.



Além disso, dezenas de pessoas manifestaram do lado de fora da Corte, nos Estados Unidos.

Veja a repercussão nas redes:



Pausa na carreira

"Estamos agora em um ponto em que a tutela deve ser alterada substancialmente para refletir as principais mudanças em seu estilo de vida atual e desejos", escreveu o advogado na ação.



Uma das “mudanças em seu estilo” incluem o desejo da cantora de não realizar uma turnê. Em janeiro de 2019, Britney já havia anunciado uma pausa no trabalho por “tempo indeterminado". À época, a cantora justificou que iria se dedicar à saúde do pai.



Jaime Spears



No início deste mês, Jamie fez alguns comentários públicos sobre a tutela de Britney, chamando os apoiadores do #FreeBritney de "teóricos da conspiração".



"Cabe ao tribunal da Califórnia decidir o que é melhor para minha filha. Não é da conta de ninguém", disse ele ao The New York Post, negando os rumores de que estivesse roubando a fortuna da artista.



A figura de Jaime Spears é controversa. Ele se envolveu em uma briga física com um dos netos – filho de Britney – , chegando a ter uma ordem judicial que o impede de se aproximar deles.