Opositor russo está internado em estado grave; equipe cita "envenenamento"

AF Agência France-Presse

(foto: MLADEN ANTONOV / AFP)

O líder da oposição russa Alexei Navalny foi internado nesta quinta-feira (20/8) em estado grave, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da Sibéria, depois de passar mal em um avião, vítima, de acordo com sua equipe, de um "envenenamento".

Navalny viajava de Tomsk, na Sibéria, a Moscou em um avião que precisou fazer um pouso de emergência quando o líder opositor passou mal, informou sua porta-voz Kira Yarmysh. "Tenho certeza de que foi um envenenamento intencional", declarou Yarmysh à rádio Eco de Moscou. "Alexei foi envenenado, intoxicado, e agora está na UTI", escreveu no Twitter.

O opositor está na UTI para pacientes de toxicologia do Hospital de Emergência de Omsk N. 1, confirmou a agência estatal de notícias TASS. "Ele se encontra em estado grave", declarou à agência o diretor médico do hospital, Alexander Murajovski.

"Alexei permanece inconsciente, está conectado a um respirador artificial. O hospital chamou a polícia a nosso pedido", indicou Yarmysh. "Acreditamos que Alexei foi envenenado com algo misturado em seu chá. Foi a única coisa que bebeu durante a manhã", completou a porta-voz.

"Os médicos afirmam que o veneno foi absorvido rapidamente através do líquido quente". O diretor do departamento jurídico da fundação anticorrupção comandada por Alexei Navalny, Vyacheslav Gimadi, escreveu no Twitter que "não há dúvidas de que Navalny foi envenenado por sua posição e suas atividades políticas".

Também anunciou que os advogados do opositor solicitaram uma investigação por tentativa de assassinato de uma pessoa pública.

O líder opositor, um advogado de 44 anos, conhecido por suas campanhas anticorrupção contra altos funcionários e por suas críticas abertas ao presidente russo Vladimir Putin, já foi vítima de vários ataques físicos.

Em 2017 sofreu queimaduras químicas em um olho quando alguns homens jogaram um líquido verde usado como desinfetante em seu rosto.

"Perdeu a consciência"

Em julho de 2019, quando cumpria uma curta pena de prisão, também afirmou ter sido "envenenado com um material químico desconhecido" e foi transferido para um hospital. As autoridades citaram uma "reação alérgica" e afirmaram que não encontraram nenhuma substância tóxica".

"Ele foi envenenado no centro de detenção. Tenho certeza de que agora aconteceu o mesmo. São sintomas diferentes, ostensivamente com outro produto", afirmou Kira Yarmysh à rádio Eco. A porta-voz disse que encontrou Navalny em Tomsk na manhã de quinta-feira e que ele parecia "totalmente bem".

"Ele bebeu apenas chá preto no aeroporto. Pouco depois da decolagem perdeu a consciência", afirmou. Uma testemunha publicou uma foto nas redes sociais de Navalny bebendo em um copo de plástico em um café do aeroporto.

O canal de televisão russo Life exibiu um vídeo gravado no avião que mostra a equipe de emergência no avião, onde um homem parece gritar de dor. E a emissora Telegram 112 divulgou outro vídeo que mostra o opositor sendo levado de maca para uma ambulância.

Alexei Navalny e sua organização, o Fundo de Luta contra a Corrupção, são alvos frequentes de operações policiais e multas. Seus seguidores são detidos com regularidade.

Outro opositor russo, Piotr Verzilov, foi hospitalizado em setembro de 2018 depois de passar mal ao sair de uma audiência em um tribunal de Moscou. Ele foi levado em estado grave para Berlim, onde permaneceu vários dias hospitalizado.