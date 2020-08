Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, é preso acusado de fraude nos EUA

HL Hellen Leite

O ex-conselheiro do presidente e publicitário dos EUA Steve Bannon. - (foto: JOEL SAGET / AFP)

Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da campanha do presidente Donald Trump, foi preso nesta quinta-feira (20/8) sob a acusação de corrupção. Ele é investigado por levantar dinheiro para uma campanha de apoio à construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, mas que teria sido usado para outros fins, de acordo com o Departamento de Justiça do país.



Os outros acusados são Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea. Segundo os procuradores que assinam a denúncia, Bannon e os companheiros "defraudaram centenas de milhares de doadores, capitalizando o seu interesse em financiar o muro para angariar milhões de dólares, sob o falso pretexto de que o dinheiro seria gasto na construção".

A campanha "Nós construímos o muro", - em inglês "We Built That Wall" -, arrecadou mais de US$ 25 milhões, cerca de R$ 142 milhões, que foram doados por apoiadores do governo Trump. Mas, segundo a acusação, ao menos US$ 1 milhão teria sido embolsado pelo próprio Bannon. Já Kolfage ficou com US$ 350 mil dólares para financiar seu "luxuoso estilo de vida".



Os quatro detidos foram acusados pelos crimes de fraude bancária e conspiração para lavagem de dinheiro. Cada delito pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão. Bannon deve comparecer nas próximas horas a uma audiência com um juiz federal de Nova York para a leitura das acusações.



Eleições nos EUA

A prisão do ex-estrategista de Trump acontece 75 dias antes da eleição nos Estados Unidos, e no momento em que o presidente republicano é desafiado nas urnas por Joe Biden. O candidato do Partido Democrata segue na frente na disputa eleitoral no país. Segundo a pesquisa encomendada pelo Washington Post e ABC News, divulgada na segunda-feira (17/8), Biden tem 53% das intenções de voto entre os eleitores registrados, enquanto Trump detém 41%.



Biden é considerado o arquiteto da vitória de Trump em 2016, e se tornou assessor sênior da casa Branca durante os primeiros anos de mandato do presidente americano.



Relações com o Brasil

Ele ficou conhecido no Brasil por ter uma relação próxima com a família Bolsonaro. Em 2018, ele declarou apoio a Jair Bolsonaro nas eleições presenciais e chegou a se encontrar com Eduardo Bolsonaro em Nova York.

It was a pleasure to meet STEVE BANNON,strategist in Donald Trump's presidential campaign.We had a great conversation and we share the same worldview.He said be an enthusiast of Bolsonaro's campaign and we are certainly in touch to join forces,especially against cultural marxism. pic.twitter.com/ceHoui6FH5 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 4, 2018