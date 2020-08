Lego cria blocos de construção para crianças com deficiência visual

AF Agência France-Presse

(foto: AFP / Johannes EISELE)

A marca de brinquedos de construção "Lego" anunciou, nesta quinta-feira (20/8), uma nova linha de blocos adaptados para crianças com deficiência visual.

"As peças foram fabricadas de forma que os blocos de ajuste (e outras peças) contenham as letras e números individuais do alfabeto braille, mantendo-se compatíveis com o sistema Lego", explicou o grupo em um comunicado.

O objetivo do grupo é incentivar as crianças com deficiência visual a explorar novas formas de aprender, além de ler e escrever.

Esses novos blocos, nas mesmas cores que os habituais, poderão ser utilizados sem problemas por outras crianças.

Brasil, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos são os primeiros sete países a receber o lançamento desta nova linha de kits de montagem. Depois, a linha chegará em outros 20 países até o início de 2021.

O Lego destinou 25% de seus lucros em 2019 a uma fundação que financia projetos para ajudar crianças em situação de dificuldade.