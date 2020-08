Turquia descobriu maior campo de gás de sua história no mar Negro, diz Erdogan

AF Agência France-Presse

O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou nesta sexta-feira que a Turquia descobriu "o maior" campo de gás natural "de sua história" no Mar Negro e espera começar a explorá-lo em 2023.

"A Turquia descobriu o maior campo de gás natural de sua história no Mar Negro", disse, estimando as reservas em 320 bilhões de metros cúbicos.

O chefe de Estado turco considerou esta descoberta "de importância histórica para o futuro" da Turquia, que depende quase exclusivamente das importações para satisfazer o seu crescente apetite energético.

"Deus abriu uma porta para riquezas nunca antes vistas", disse ele com entusiasmo.

"Nosso objetivo é colocar o gás do Mar Negro a serviço de nossa nação a partir de 2023”, acrescentou.

Erdogan especificou que a descoberta foi feita no poço de exploração Tuna-1. Segundo ele, os primeiros indícios "sugerem que o depósito descoberto faz parte de uma reserva muito mais significativa".

O presidente turco afirmou ainda que a Turquia vai acelerar a busca de hidrocarbonetos no leste do Mediterrâneo e vai implantar um novo navio-sonda antes do final do ano, apesar das tensões com a Grécia.

"Vamos acelerar nossas operações no Mediterrâneo com a implantação até o final do ano do (navio sonda) 'Kanuni', que atualmente está em manutenção”, disse.