Depois de Santa Sofia, Turquia reconverte outra igreja em mesquita

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenou nesta sexta-feira a conversão em mesquita de uma antiga igreja ortodoxa emblemática em Istambul, um mês após a reabertura da Santa Sofia ao culto muçulmano.

Construída pelos bizantinos no século V, a Igreja de São Salvador em Chora foi convertida em mesquita após a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 e tornou-se um museu após a Segunda Guerra Mundial.

Em um decreto presidencial publicado na sexta-feira, Erdogan ordenou "abrir ao culto muçulmano" este precioso local turístico, contando com uma decisão do ano passado do Conselho de Estado a esse respeito.

A decisão de transformar o museu Chora (Kariye, em turco) em mesquita ocorre um mês após a polêmica conversão da antiga Santa Sofia, patrimônio mundial da humanidade.

Além de sua história milenar que rivaliza com a de Santa Sofia, a Igreja Bizantina de Chora é sobretudo conhecida por seus magníficos mosaicos e afrescos do século XIV, incluindo uma composição monumental do Juízo Final.

Após a Segunda Guerra Mundial, o prédio passou por uma longa restauração liderada por uma equipe de historiadores da arte americanos.

Foi aberto ao público como um museu em 1958.

Nesta sexta-feira, o prédio ainda estava aberto à visitação, ao contrário de Santa Sofia, que foi imediatamente fechada assim que o anúncio da conversão foi anunciado.