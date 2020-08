Ativista Joshua Wong reconhece que tem medo de ser preso em Hong Kong

AF Agência France-Presse

Londres, Reino Unido - Joshua Wong, uma das figuras de destaque do movimento pro-democracia em Hong Kong, reconheceu neste domingo (23) que tem medo de ser preso pela nova lei de segurança nacional em vigor imposta pela China, em uma entrevista por teleconferência durante uma feira literária na Escócia.

"É muito difícil para mim imaginar ou prever como será meu futuro", disse o ativista de 23 anos, falando do Festival Internacional do Libro de Edimburgo.

"Todos os dias quando me deito fico preocupado se o governo virá me prender imediatamente, ou se no dia seguinte aparecerá em minha casa às 05h00 da manhã como aconteceu com Jimmy Lai", admitiu Joshua Wong, referindo-se ao magnata dos meios de comunicação de Hong Kong, preso assim como outros manifestantes em virtude da nova lei.

Imposta por Pequim em 30 de junho, o objetivo desta lei é reprimir a subversão, a secessão, o terrorismo e o conluio com forças estrangeiras.

"Participar desta entrevista também pode ser considerado um crime do ponto de vista de Pequim", disse o jovem, autor do livro "Unfree speech". Joshua Wong também disse que foi assediado e seguido de perto.