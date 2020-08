Pelo menos 20 presos foram mortos em motim em prisão de Madagascar

AF Agência France-Presse

(foto: Divulgação/Agepen )

Antananarivo, Madagascar - Pelo menos 20 presos morreram em uma prisão de Farafangana, na região sudeste de Madagascar, e oito ficaram gravemente feridos neste domingo (23) após um motim organizado por 88 presos, informou em um comunicado o Ministério da Justiça do país africano.

"Houve um motim na prisão central de Farafangana", disse o comunicado. "Por volta do meio-dia de hoje, os presos se dividiram em dois grupos, um ao leste e outro ao oeste da prisão central", acrescentou.

Os do oeste começaram a jogar pedras contra os guardas da prisão enquanto os do leste abriram caminho através dos banheiros. Os presos também atacaram guardas e se apoderaram de um rifle.

As prisões começaroam quando as forças de ordem, guarda, polícia e exército foram informados da situação e começaram as buscas. Além dos 20 mortos e 8 feridos graves, 88 presos conseguiram fugir, dos quais 37 já foram capturados.