Bayern de Munique vence PSG, de Neymar, e é campeão da Champions League

(foto: Manu Fernandez / POOL / AFP)

Bayern de Munique vence Paris Saint-Germain (PSG), de Neymar, e conquista sua sexta Liga dos Campeões.

Time alemão venceu o francês por um a zero. Gol foi marcado pelo francês Kingsley Coman. Final do principal campeonato europeu ocorreu neste domingo (23/8) no Estádio da Luz, em Lisboa.



Com a conquista, o Bayern repete a tríplice coroa, alcançada em 2013, vencendo a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Champions. Este título de 2020 do clube alemão se junta aos outros cinco, conquistados em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013.

O atacante polonês Robert Lewandowski terminou a competição como artilheiro, com 15 gols, apesar de não ter balançado as redes na grande final o que o deixou a dois gols do recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou 17 vezes em uma mesma edição (2013/14).

Já o Paris Saint-Germain, que disputou neste domingo a primeira final de sua história do maior torneio europeu de clubes, terá que seguir esperando para levantar o troféu que se tornou uma verdadeira obsessão para seus proprietários cataris.



