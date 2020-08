Dez mortos e dezenas de feridos em atentado no sul das Filipinas

AF Agência France-Presse

(foto: Nickee BUTLANGAN / AFP)

Ao menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, incluindo soldados e policiais, em duas explosões nesta segunda-feira (24/8) em uma ilha do sul das Filipinas que é um reduto do islamismo, anunciaram as autoridades locais.

O ataque aconteceu em Jolo, capital da província de maioria muçulmana de Sulu, onde as forças de segurança apoiadas pelo governo lutam há muitos anos contra o grupo Abu Sayyaf.

Cinco soldados e quatro civis morreram na primeira explosão, provocada por uma bomba de fabricação caseira colocada em uma motocicleta estacionada fora de um supermercado, afirmou à imprensa o tenente Corleto Vinluan.

Dezesseis soldados ficaram feridos na explosão, assim como 20 civis, de acordo com fontes militares e a prefeitura.

Pouco depois, uma segunda explosão aconteceu na mesma rua, quando um homem-bomba detonou a carga que transportava no momento em que a polícia isolava a área: uma pessoa morreu e seis oficiais ficaram feridos.