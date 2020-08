Polícia atira em homem negro enquanto crianças assistem do carro, diz advogado

A cidade de Kenosha, no estado americano do Wisconsin, foi cenário de protestos depois que um policial atirou diversas vezes no domingo em um homem negro pelas costas, a uma distância curta, enquanto ele entrava em um veículo, de acordo com um vídeo do incidente.

O homem, identificado como Jacob Blake pelo governador de Wisconsin, Tony Evers, foi levado para um hospital em Milwaukee e está em condição crítica, informou a polícia de Kenosha.

"Esta noite, Jacob Blake recebeu vários tiros pelas costas, em plena luz do dia, em Kenosha, Wisconsin", tuitou Evers.

"Embora ainda não tenhamos todos os detalhes, sabemos que não é o primeiro homem ou pessoa negra a ser baleada, ferida ou assassinada sem piedade nas mãos de membros das forças de segurança em nosso estado ou nosso país", completou.

A polícia informou que um tiroteio aconteceu quando agentes responderam a um incidente doméstico, às 17H11 locais.

Um vídeo do incidente gravado por um smartphone mostra o momento em que um homem negro é seguido por dois policiais com armas, enquanto tenta entrar em uma caminhonete cinza.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw