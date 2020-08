Prédio desaba na Índia e polícia teme que haja dezenas de pessoas sob escombros

AF Agência France-Presse

(foto: Reprodução/Twitter)

Ao menos 70 pessoas poderiam estar sob os escombros de um prédio de cinco andares que desabou nesta segunda-feira na cidade de Mahad, no oeste da Índia, anunciou a polícia.

"Quinze pessoas feridas foram salvas e levadas para o hospital", acrescentou a polícia de Mahad, localizada 120 km ao sul de Mumbai, em um comunicado.

A propriedade contava com 47 apartamentos.

As causas do acidente são desconhecidas no momento, mas o colapso de edifícios é frequente na Índia durante a estação de monção (junho a setembro).

As fortes chuvas solapam as fundações dos edifícios e enfraquecem-nos.

A Força de Resposta a Desastres da Índia disse em um comunicado que equipes de resgate, incluindo equipes com cães farejadores, foram enviadas para o local do incidente.

A monção desempenha um papel crucial para a agricultura no sul da Ásia. Mas também causa inúmeras mortes e destruição, como inundações e desabamentos de edifícios.

Em 2020, a monção já matou 1.200, incluindo 800 só na Índia.