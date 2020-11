Aos 53 anos, Kellyanne Conway está ao lado de Trump desde o primeiro dia. Foi ela a coordenadora da campanha de 2016 e uma das responsáveis por levar o republicano à Casa Branca. Os últimos quatro anos de lealdade a Trump tiveram consequências. Seu marido, George Conway, advogado famoso de Washington e um dos críticos mais ferrenhos do presidente no Twitter, questionou diversas vezes a aptidão mental de Trump para o cargo. No sábado, a filha de 15 anos do casal, Claudia, escreveu no Twitter que estava “devastada”, pois a mãe participaria da Convenção Republicana. A adolescente prometeu buscar a emancipação legal “devido a anos de trauma e abuso”. Menos de 24 horas depois, Kellyanne publicou nota no Twitter que termina com a frase: “A partir de agora, e para meus queridos filhos, será menos drama, mais mamãe”.